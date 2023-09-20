Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщает пресс-служба информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.
Фото: сайт Минтранса РФ
«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности»,— говорится в сообщении.
О причинах принятых мер не сообщается.
Ранее движение автомобильного транспорта через Крымский мост ограничивали утром 19 сентября. Проезд открыли в течение одного часа. Запрет не привел к формированию пробок на подъездах к мосту.
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