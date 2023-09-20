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Коммерсантъ FM
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Верховный суд Чувашии заменил экс-сенатору Николаеву условный срок на реальный

Апелляционная инстанция Верховного суда Чувашии вчера, 19 сентября, удовлетворила апелляционное представление прокуратуры республики на приговор Чебоксарского районного суда в отношении бывшего директора ОАО «Чувашский бройлер», экс-сенатора Совфеда РФ Вадима Николаева и приговорила его к четырем годам колонии общего режима. По требованию прокуратуры суд взыскал с Вадима Николаева 113 млн руб. в качестве возмещения нанесенного преступлением ущерба.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

После оглашения приговора Вадим Николаев был взят под стражу в зале суда. О решении Верховного суда Чувашии «Ъ» рассказали старший помощник прокурора Чувашии по взаимодействию со СМИ Алексей Якушевич и пресс-секретарь Верховного суда Чувашии Надежда Максимова.

Суд Чебоксарского района в июле 2023 года признал Вадима Николаева виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата) и приговорил его к четырем годам условно. Согласно материалам дела, Вадим Николаев, будучи директором ОАО «Чувашский бройлер», с февраля 2009 по март 2013 года заключил около четырех десятков договоров заведомо невозвращаемых займов с компаниями, которые не вели никакой финансово-хозяйственной деятельности. Предприятие перечислило фирмам около 100 млн руб., заемщики деньги не возвратили.

Вадим Николаев также присвоил в 2013 году здание принадлежавшего «Чувашскому бройлеру» магазина «Автан» в Чебоксарах. Он продал магазин по заниженной цене 1 млн руб. (реальная стоимость магазина составляла 10 млн руб.) своему знакомому, а тот затем перепродал магазин за тот же 1 млн руб. Вадиму Николаеву как частному лицу. В результате «Чувашский бройлер» выплачивал Вадиму Николаеву — как новому собственнику магазина — арендную плату за возможность использовать фирменный магазин.

Прокуратура Чувашии не согласилась с приговором райсуда в связи с чрезмерной мягкостью наказания и обжаловала его в Верховном суде Чувашии. Сам Вадим Николаев также не был согласен с приговором райсуда, указывая в своей апелляции, что он невиновен, и требовал полного своего оправдания. В итоге Верховный суд Чувашии счел апелляционное представление прокуратуры обоснованным и приговорил экс-сенатора к четырем годам колонии общего режима.

Олег Ерусланов, Чебоксары

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