Под строительство обхода Симферополя изымут земли площадью 500 тысяч «квадратов»

Для строительства автотрассы «Донское — Перевальное» в обход Симферополя из частной собственности изымут 15 земельных участков общей площадью 496,7 тыс. кв. м. Сведения об этом опубликованы на портале правительства РК.

Автодорога протянется от автодороги «Таврида» до Ялтинской трассы. Указанные участки располагаются на территории Мазанского, Трудовского и Добровского сельских советов Симферопольского района. Площадь самого большого участка достигает 106,2 тыс. кв. м (Добровольский сельсовет).

Территории будут изъяты для обеспечения государственных нужд, как указано в распоряжении Совета министров РК.

Первый этап строительства Юго-Восточного обхода Симферополя предполагает обустройство автодороги протяженностью 15,8 км. Стоимость работ оценивается в 15,1 млрд руб.

Анастасия Донскова

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