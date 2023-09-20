Соцучреждения Челябинска пугают неизвестные от имени полиции

Полиция Челябинской области предупреждает о странных телефонных звонках, поступающих в социальные учреждения. Неизвестные, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, сообщают о некой угрозе.

«На рабочие телефонные номера ряда социальных объектов Челябинска поступают звонки от неизвестных, которые сообщают о несуществующей угрозе. Для придания убедительности звонившие представляются сотрудниками правоохранительных структур, в том числе органов внутренних дел»,– сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области. В ведомстве подчеркивают, что представители полиции подобные звонки не осуществляют, и просят журналистов воздержаться от размещения недостоверных сведений.

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