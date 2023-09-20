КСП отметила сокращение доходов томского бюджета от аренды лесных участков

Контрольно-счетная палата (КСП) Томской области рекомендует департаменту лесного хозяйства региона активизировать предоставление в аренду лесных участков. Об этом говорится в материалах КСП об исполнении бюджета, направленных в областную законодательную думу.

Информация о ходе исполнения областного бюджета в 2023 году будет заслушана на совместном заседание бюджетно-финансового комитета и постоянных комиссий бюджетно-финансового комитета по имуществу и по налогам. Оно состоится 21 сентября.

По данным КСП, по итогам первого полугодия областной бюджет в качестве платы за использование лесов получил 445 млн руб. (41% от плана на 2023 год). Это на 22% или 125,5 млн руб. меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, отметили аудиторы, с 1 января по 1 июля задолженность по плате за использование лесов выросла на 326,5 млн руб. и достигла 931,1 млн руб.

«В целях обеспечения плановых назначений по плате за использование лесов провести активную подготовку аукционов по приобретению права аренды лесных участков до окончания 2023 г.»,— говорится в рекомендациях КСП.

По данным областной администрации, в целом в 2023 году бюджет региона получил к 1 сентября доходы в размере 47,97 млрд руб. Годовой план (76,46 млрд руб.) исполнен на 62,7%.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Валерий Лавский