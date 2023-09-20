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В Ярославле в декабре откроется выставка Ивана Айвазовского

В Ярославском художественном музее откроется выставка произведений Ивана Айвазовского из собрания Русского музея. Музей совместно с Волковским театром готовят большой проект под названием «Три стихии», в том числе подразумевающий театральные этюды в пространстве выставки. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщила заведующая Культурно-выставочным центром Русского музея на базе ЯХМ Марина Полывяная.

Фото: официальная страница в "Вконтакте", "ЯХМ"

Фото: официальная страница в "Вконтакте", "ЯХМ"

Госпожа Полывяная рассказала, что выставка Айвазовского откроется в начале декабря и будет посвящена году Александра Пушкина. Музей вышел с инициативой большого совместного проекта с Русским музеем и Волковским театром, который поддержал президентский фонд культурных инициатив.

«Создан большой междисциплинарный проект «Три стихии»: он объединяет стихию музыки, литературы и живописи и два великих гения — Ивана Айвазовского и Александра Пушкина. Проект выльется в театральное действо на сцене Волковского театра и выставку Русского музея в нашем музее. На выставке планируются некие театральные этюды, перформансы в исполнении актеров Волковского театра. И мы, и театр работаем над этим проектом. Первым будет открытие выставки, а театральное действо начнет работу в январе. Возможно, будут совместные акции и билеты»,— рассказала заведующая Культурно-выставочным центром Русского музея на базе ЯХМ.

Марина Полывяная добавила, что на выставке будут представлены 19 произведений Ивана Айвазовского из собрания Русского музея, в том числе знаменитые картины «Пушкин на вершине Ай-Петри при восходе солнца» и «Всемирный потоп». Однако точно не будет произведения «Девятый вал». В собрании ярославского музея тоже есть работы Айвазовского, но пока неизвестно, дополнят ли они выставку Русского музея. Проработает выставка до середины апреля.

Алла Чижова

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