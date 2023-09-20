На маршруте в Крым через Запорожье завершили укладку асфальта

Укладку асфальтобетонного покрытия завершили на маршруте в Крым через Запорожскую область. Об этом сообщила пресс-служба ГК «Автодор».
Фото: пресс-служба ГК «Автодор»
На приграничном участке автодороги между Мелитополем и Херсонской областью протяженностью 46 км уложили более 160 тыс. тонн асфальтобетона.
«Теперь в рамках обустройства дорожники завершают нанесение разметки, укрепление откосов, установку более 2 км барьерного ограждения, 1 км бортового камня, около 400 знаков организации дорожного движения и 13 остановочных павильонов»,— говорится в сообщении.
Автодорога является частью маршрута вдоль побережья Азовского моря до Ростовской области и границы с РК. Транспортный коридор используется для доступа к курортам Запорожской области.
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