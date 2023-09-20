Саратовских чиновников будут штрафовать за плохой отлов собак

В Саратовской области вводятся штрафы за ненадлежащий отлов безнадзорных животных. Соответствующий законопроект приняли на заседании регионального парламента. Автором инициативы стал прокурор Саратовской области Сергей Филипенко.

Разработке законопроекта предшествовал анализ практики отлова бродячих собак на территории региона. Как выяснили в надзорном ведомстве, должностные лица и подрядные организации зачастую уклоняются от исполнения возложенных обязательств. В прокуратуре обратили внимание и на отсутствие контроля за действиями исполнителей со стороны муниципальных властей — в результате фигурирующие в документах цифры о пойманных особях не соответствуют фактическим показателям.

Депутатам напомнили, что в регионе расследуется восемь уголовных дел, возбужденных по признакам халатности муниципальных и даже государственных служащих (ст. 293 УК РФ).

В парламенте поддержали идею штрафовать чиновников и подрядные организации за плохой отлов собак. Так, в случае выявления факта ненадлежащего исполнения соответствующих обязанностей должностным лицом, последнее заплатит от 5 до 10 тыс. руб., и от 15 до 20 тыс. при повторном нарушении. Для юридических лиц эти цифры составят 10-20 тыс. руб. и 25-40 тыс. за повторное нарушение соответственно.

Никита Маркелов

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