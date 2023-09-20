Президент «Русснефти» на TNF заявил о снижении инвестпрограммы до 16 млрд рублей

Компания «Русснефть» по итогам 2023 года снизит инвестиционную программу до 16 млрд руб. Об этом в ходе Промышленно-энергетического форума TNF сообщил президент компании Евгений Толочек.

«В следующем году ожидаем восстановление до того объема инвестиций, который для нас считается нормой, если опять не будет никаких "черных лебедей", как, например, огромного дисконта между Brent и Urals»,— цитирует Евгения Толочека «Интерфакс».

Ранее сообщалось, по итогам 2022 года капитальные затраты «Русснефти» выросли на 30% к 2021-му — до 26 млрд руб.

Промышленно-энергетический форум TNF ежегодно проводится в Тюмени. В этот раз мероприятие продлится четыре дня — по 21 сентября. Свои разработки представят 68 компаний, треть из которых работают в области IT. Ожидается, что форум посетит более 10 тыс. человек.

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