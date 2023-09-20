Хозуправление Башкирии закупит 60 светодиодных светильников

ГКУ «Хозяйственное управление» запрашивает котировки на поставку светодиодных светильников. Начальная максимальная цена контракта составляет 1,4 млн руб., следует из материалов портала госзакупок. Товар оплатят из республиканского бюджета.

Всего закупается 60 светильников трех типов, 30 из которых — с желтым цветом свечения. Светильники длиной от 55 см до 1,4 м должны сохранять работоспособность при температуре от -40 до +60 градусов. Товар необходимо поставить в комплекте с креплениями.

Поставщик должен доставить их в здание Курултая Башкирии на улицу Валиди, 40 до конца текущего года.

Майя Иванова

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