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обновлено 12:52

Глава Удмуртии: суммы и объемы экспорта на новые рынки очень приличные

Предприниматели Удмуртии переориентируют работу на рынки Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки. Об этом президенту страны Владимиру Путину рассказал глава региона Александр Бречалов в рамках рабочей встречи в Ижевске, сообщает пресс-служба Кремля.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Так, по словам господина Бречалова, по итогу 2022 года регион потерял «какие-то объемы» экспорта. Однако сейчас предприятия «пробивают» африканский рынок. Кроме того, предприятия по переборке молока из Удмуртии начали поставки в Тунис, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Бангладеш и Оман, Китай, Монголия, Саудовскую Аравию.

«Причем суммы очень приличные и объемы очень приличные. Это к тому, что у нас хорошие перспективы и рынок потребления кратно выше, чем тот европейский рынок, который отказывается от нашей продукции»,— отметил глава региона.

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