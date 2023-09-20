«Постепенно начнут сворачиваться программы льготной ипотеки»

Центральный банк России на заседании 15 сентября повысил ключевую ставку с 12 до 13% годовых. Возможные последствия действий Банка России прогнозирует Директор Южно-русского агентства макроэкономических исследований Алексей Кирсанов.



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«По сути, доходная часть бюджета сейчас находится примерно на уровне доковидного периода. Резко выросли расходы бюджета (и мы все понимаем, в связи с какими событиями), а доходы — нет. Полагаю, эта мера связана с необходимостью увеличить доходы казны и в конечном итоге закрыть потребности бюджета. Видимо, дефицит бюджета такой, что заставил принимать эту меру.

Сейчас повысятся ставки по ипотеке. Последствия этого мы увидим чуть позже. Но я ожидаю, что постепенно начнут затухать программы льготной ипотеки, которые финансируются из бюджета. От того, насколько масштабно будет это сворачивание, зависит поведение граждан, потому что нельготная ипотека неподъемна. Очевидно, что спрос на дорогие ипотечные кредиты начнет падать.

Не думаю, что государство будет одной рукой закрывать свои финансовые проблемы через поднятие ключевой ставки, а другой субсидировать это повышение.

Также, на мой взгляд, повышение ставки ведет к разгону инфляции. Бизнес, получая дорогие кредиты, будет перекладывать их стоимость в цену своего товара или услуги. Естественно, следующее событие — рост цен. Социальные выплаты будут индексироваться с задержкой. А бизнес будет вынужден раскручивать инфляцию».

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