Нижний Новгород подарил Перми арт-объект

В микрорайоне Парковом появилась металлическая башня, которая станет арт-объектом города. Об этом сообщает 59.RU.

По информации источника, башня является подарком властей Нижнего Новгорода городу Перми. Авторами и сборщиками башни стали конструктор московского проекта «ПРО.Движение» Георгий Данелия и архитекторы Петр Виноградов и Арсений Новиков.

«В Перми к внутренней башне подвешен тетрапод, фактически есть полигональная перекличка с вашим логотипом медведя. В общем, есть своя изюминка. Только у вас в городе»,— рассказали архитекторы проекта. Высота башни составит 25 м.

Аналогичные арт-объекты появились в 2021 году к 800-летию Нижнего Новгорода. Две башни были установлены в память об архитекторе Владимире Шухове и его работе — двух Шуховских башнях, расположенным на берегу Оки в Дзержинске.

В правительстве Пермского края точную дату открытия арт-объекта не называют, однако сообщают, что мероприятие пройдет на следующей неделе. По информации источника, оно запланировано на 28 сентября.