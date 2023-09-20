В Адыгее в исправительной колонии выявлены сторонники запрещенного «Правого сектора»

Управление ФСБ России по Республике Адыгея выявило в одной из исправительных колоний сторонников украинской организации «Правый сектор», признанной экстремисткой и запрещенной в РФ, республиканское следственное управление СКР возбудило уголовное дело об участии в экстремистской организации, сообщает СУ СКР.

По данным правоохранительных органов, фигурантами дела являются двое мужчин, отбывающие наказание за ранее совершенные преступления. Еще до заключения под стражу мужчины в разное время вступили в запрещенную организацию «Правый сектор». Попав в исправительное учреждение, злоумышленники продолжили участие в деятельности экстремистского сообщества, распространяя и пропагандируя среди заключенных идеологию запрещенной организации. При обыске у заключенных изъята одежда с изображением символики запрещенного «Правого сектора», сообщает следственное управление СКР по Адыгее.

Анна Перова, Краснодар