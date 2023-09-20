«Стать коммерсантом»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает о реализации нацпроекта «Науки и университеты», в рамках которого появятся 25 современных и комфортных кампусов мирового уровня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Кампус — своего рода сосредоточение студенческого и научного потенциала, это необходимый элемент современного университета. Масштабная работа по развертыванию подобных площадок в стране стартовала всего пару лет назад.

По национальному проекту «Науки и университеты» до 2030 года планируется создать 25 современных и комфортных кампусов мирового уровня. При этом каждый из объектов индивидуален и строится в зависимости от запросов того или иного вуза. Каждый из них включает в себя общежития, библиотеки, спортивные и образовательные комплексы, а также пространство для бизнес-проектов и студенческих стартапов.

Уже отобраны 17 проектов кампусов для реализации, среди которых и Уральский федеральный университет имени Бориса Ельцина в Екатеринбурге. И часть объектов уже ввели в эксплуатацию, рассказал “Ъ FM” директор медиацентра вуза Дмитрий Бенеманский:

«Это деревня Международного фестиваля университетского спорта. Это первоклассные спортивные площадки, замечательное футбольное поле, общественный центр с манежем, где можно проводить соревнования сразу по нескольким видам спорта. И университет будет их использовать для этих целей. Это пять общежитий, из которых мы получили в пользование два и уже их заселили. Внутри очень красиво, застройщик постарался — ландшафтный дизайн-проект соответствует последним мировым трендам.

Вторая очередь ожидается к концу 2025 года. Появится три учебных корпуса — здания нашего лицея, специализированного учебно-научного центра, Института радиоэлектроники и информационных технологий и Института экономики и управления, современное, соответствующее всем требованиям. Мы ожидаем, что в кампусе появится инфраструктура технологического плана. Этому способствует наше взаимодействие с партнерами — в первую очередь в IT-сфере. Проекты, которые уже существуют в области технологического предпринимательства, студенческие стартапы постепенно переедут в кампус, найдут там новое место, расправят крылья, и мы скоро увидим новые интересные студенческие технологические продукты».

Как отмечают участники проекта, наличие кампуса — это конкурентное преимущество отдельно взятого вуза. Но, кроме того, вокруг этой территории постепенно выстраивается инфраструктура, что дает потенциал в целом для развития городских пространств.