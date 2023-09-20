Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Пока в Лиге чемпионов без сенсаций»

Владимир Осипов — об итогах первых игр группового этапа ЛЧ

В первых матчах группового этапа Лиги чемпионов обошлось без неожиданностей. Самый крупный счет был зафиксирован в Каталонии, где «Барселона» разгромила «Антверпен» (5:0). В центральном матче дня ПСЖ обыграл дортмундскую «Боруссию» (2:0). Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В первый же день Лига чемпионов подарила нам интригу в том матче, где, казалось бы, ее и быть не могло. Да, ненадолго, но все-таки. Ну разве можно было всерьез рассуждать, что «Црвена Звезда» поведет в счете, играя в Англии с «Манчестер Сити»? В первом тайме игроки клуба-миллиардера нанесли по воротам сербской команды какое-то немыслимое количество ударов, а забили гости. «Вот это момент! Выход один на один! Гол! Гол! Гол! Гол! Это выскакивает у нас с вами кто? Букари!»,— восклицал комментатор.

Кстати, после этого забитого мяча коэффициент на победу «Сити» в «Лиге Ставок» вырос почти до 1,5. И те, кто в этот момент технично поставил на хозяев, свое взяли. Ведь после перерыва все встало на свои места, и «Сити» начал забивать. В итоге команда Пепа Гвардиолы выиграла со счетом 3:1. В других встречах фавориты даже шансов аутсайдерам не оставили. «Барса» разгромила «Антверпен» 5:0. В игре «Порту»—«Шахтер» счет 3:1.

«Манчестер Сити» обыграл в первом туре группового этапа «Црвену Звезду»

ПСЖ еще раз доказал всем, что в Лиге чемпионов играет иначе, нежели в чемпионате Франции, и оставил не удел «Боруссию» (2:0). С такой игрой, как у Дортмунда, рассчитывать на что-либо в Лиге чемпионов не стоит, уверен футбольный эксперт Игорь Корнеев: «По игре только одна команда была — ПСЖ. Я Дортмунд вообще не прочувствовал. Я не знаю, на что они претендуют, но с такой игрой, как в первом матче, делать вообще нечего».

Но, наверное, самым ярким эпизодом этого футбольного вечера стал гол, который забил вратарь «Лацио» Иван Проведель мадридскому «Атлетико», сделав счет 1:1 на последних секундах игры. «Проведель! Проведель! Мамма миа! Мамма миа! Историю творит голкипер "Лацио"! Пятая компенсированная минута! Что ты делаешь, дорогой?»,— говорил комментатор.

Но, несмотря на красоту эпизода, фаворита в матче «Лацио»—«Атлетико» изначально выделить было трудно. Так что пока в Лиге чемпионов без сенсаций. Но 20 сентября нас ждет продолжение яркой футбольной программы. И в центре внимания — матч с невероятной вывеской «Бавария»—«Манчестер Юнайтед». «Бавария» на своем поле ярко выраженный фаворит. Победу немецкого клуба в «Лиге Ставок» можно взять за 1,54, успех же гостей идет за весомые 5,8. Только вот в такой исход верит всего 10% заключивших пари.

Расписание матчей группового этапа Лиги чемпионов

Читать далее

Еще один матч, который точно не останется без внимания наших болельщиков, — это «Реал Сосьедад»—«Интер». Единственный россиянин в Лиге чемпионов — Арсен Захарян — только перешел в испанский клуб и вполне может появиться в составе. В «Лиге Ставок» можно даже заключить пари на то, что Захарян станет лучшим бомбардиром ЛЧ. Коэффициент на такой исход фантастический — 500. Кстати, на то, что больше всех в турнире забьет Хвича Кварацхелия, коэффициент 100.

«Наполи», за который играет Хвича, сегодня встречается на выезде с португальской «Брагой» и с большой долей вероятности победит. Коэффициент на успех неаполитанцев в «Лиге Ставок» — 1,83. Гол Хвичи можно взять за 3. Вообще от «Наполи» в этом сезоне многие ждут яркой игры. Что же касается темных лошадок, то стоит присмотреться к представителю голландского футбола, уверен футбольный аналитик Константин Клещев:

«ПСВ может удивить. Команда играет в крепкий атакующий футбол. И тоже такая безбашенная. Тем более что "Арсенал" и "Севилья" в группе — это не те соперники, которых надо бояться».

Сегодня ПСВ в Лондоне играет с «Арсеналом», и коэффициент в «Лиге Ставок» на победу команды из Нидерландов высок — 7,4. Даже пари на то, что ПСВ не проиграет, можно взять за солидные 2,8. Что же касается встреч, которые будут в среду в свободном доступе на федеральном спортивном канале, то сначала мы увидим игру в Мадриде, где «Реал» будет принимать дебютанта Лиги чемпионов — клуб «Унион». Начало в 19:45, а затем в 22:00 смотрим ремейк финала Лиги чемпионов 1999 года «Бавария»—«Манчестер Юнайтед».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...