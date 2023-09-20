«Пока в Лиге чемпионов без сенсаций»

В первых матчах группового этапа Лиги чемпионов обошлось без неожиданностей. Самый крупный счет был зафиксирован в Каталонии, где «Барселона» разгромила «Антверпен» (5:0). В центральном матче дня ПСЖ обыграл дортмундскую «Боруссию» (2:0). Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В первый же день Лига чемпионов подарила нам интригу в том матче, где, казалось бы, ее и быть не могло. Да, ненадолго, но все-таки. Ну разве можно было всерьез рассуждать, что «Црвена Звезда» поведет в счете, играя в Англии с «Манчестер Сити»? В первом тайме игроки клуба-миллиардера нанесли по воротам сербской команды какое-то немыслимое количество ударов, а забили гости. «Вот это момент! Выход один на один! Гол! Гол! Гол! Гол! Это выскакивает у нас с вами кто? Букари!»,— восклицал комментатор.

Кстати, после этого забитого мяча коэффициент на победу «Сити» в «Лиге Ставок» вырос почти до 1,5. И те, кто в этот момент технично поставил на хозяев, свое взяли. Ведь после перерыва все встало на свои места, и «Сити» начал забивать. В итоге команда Пепа Гвардиолы выиграла со счетом 3:1. В других встречах фавориты даже шансов аутсайдерам не оставили. «Барса» разгромила «Антверпен» 5:0. В игре «Порту»—«Шахтер» счет 3:1.

ПСЖ еще раз доказал всем, что в Лиге чемпионов играет иначе, нежели в чемпионате Франции, и оставил не удел «Боруссию» (2:0). С такой игрой, как у Дортмунда, рассчитывать на что-либо в Лиге чемпионов не стоит, уверен футбольный эксперт Игорь Корнеев: «По игре только одна команда была — ПСЖ. Я Дортмунд вообще не прочувствовал. Я не знаю, на что они претендуют, но с такой игрой, как в первом матче, делать вообще нечего».

Но, наверное, самым ярким эпизодом этого футбольного вечера стал гол, который забил вратарь «Лацио» Иван Проведель мадридскому «Атлетико», сделав счет 1:1 на последних секундах игры. «Проведель! Проведель! Мамма миа! Мамма миа! Историю творит голкипер "Лацио"! Пятая компенсированная минута! Что ты делаешь, дорогой?»,— говорил комментатор.

Но, несмотря на красоту эпизода, фаворита в матче «Лацио»—«Атлетико» изначально выделить было трудно. Так что пока в Лиге чемпионов без сенсаций. Но 20 сентября нас ждет продолжение яркой футбольной программы. И в центре внимания — матч с невероятной вывеской «Бавария»—«Манчестер Юнайтед». «Бавария» на своем поле ярко выраженный фаворит. Победу немецкого клуба в «Лиге Ставок» можно взять за 1,54, успех же гостей идет за весомые 5,8. Только вот в такой исход верит всего 10% заключивших пари.

Еще один матч, который точно не останется без внимания наших болельщиков, — это «Реал Сосьедад»—«Интер». Единственный россиянин в Лиге чемпионов — Арсен Захарян — только перешел в испанский клуб и вполне может появиться в составе. В «Лиге Ставок» можно даже заключить пари на то, что Захарян станет лучшим бомбардиром ЛЧ. Коэффициент на такой исход фантастический — 500. Кстати, на то, что больше всех в турнире забьет Хвича Кварацхелия, коэффициент 100.

«Наполи», за который играет Хвича, сегодня встречается на выезде с португальской «Брагой» и с большой долей вероятности победит. Коэффициент на успех неаполитанцев в «Лиге Ставок» — 1,83. Гол Хвичи можно взять за 3. Вообще от «Наполи» в этом сезоне многие ждут яркой игры. Что же касается темных лошадок, то стоит присмотреться к представителю голландского футбола, уверен футбольный аналитик Константин Клещев:

«ПСВ может удивить. Команда играет в крепкий атакующий футбол. И тоже такая безбашенная. Тем более что "Арсенал" и "Севилья" в группе — это не те соперники, которых надо бояться».

Сегодня ПСВ в Лондоне играет с «Арсеналом», и коэффициент в «Лиге Ставок» на победу команды из Нидерландов высок — 7,4. Даже пари на то, что ПСВ не проиграет, можно взять за солидные 2,8. Что же касается встреч, которые будут в среду в свободном доступе на федеральном спортивном канале, то сначала мы увидим игру в Мадриде, где «Реал» будет принимать дебютанта Лиги чемпионов — клуб «Унион». Начало в 19:45, а затем в 22:00 смотрим ремейк финала Лиги чемпионов 1999 года «Бавария»—«Манчестер Юнайтед».