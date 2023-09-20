Депутаты одобрили передачу объектов в Новокольцовском на 2,7 млрд Екатеринбургу

Депутаты законодательного собрания Свердловской области проголосовали за передачу сооружений коммунального хозяйства, дорожного транспорта и очистных сооружений в районе Новокольцовский в собственность Екатеринбурга. Общая стоимость объектов превышает 2,7 млрд руб.

Правительство Свердловской области обратилось в региональный парламент за получением согласия на безвозмездную передачу объектов Екатеринбургу. По областному законодательству, если стоимость каждого объекта превышает 20 млн руб., правительство может принять решение об отчуждении сооружений только с согласия заксобрания.

Депутаты одобрили передачу девяти объектов: водоотводного канала, шести сооружений дорожного транспорта и двух очистных сооружений. «Передача объектов проводится в целях их закрепления за специализированными организациями для надлежащей эксплуатации, а также для снижения затрат областного бюджета для их содержания — это порядка 12,7 млн руб. в месяц на налоги, техническую эксплуатацию и содержание уличной дорожной сети»,— сказал министр строительства и развития инфраструктуры региона Михаил Волков.

Район Новокольцовский строится на юго-востоке Екатеринбурга в границах улиц Кольцовский тракт - Чистая - Сибирский тракт - ЕКАД. Его площадь составит 82,6 га. Запланировано строительство 600 тыс. кв. м. жилья, численность населения - 20 тыс. человек.

Василий Алексеев

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