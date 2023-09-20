«РИА Новости»: в Ростове полицейские проводят рейд из-за нелегальных мигрантов

На улице Оганова в Ростове-на-Дону работает большое количество полицейских. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, это связано с выявлением нелегальных мигрантов.

«Сотрудниками полиции во взаимодействии с иными правоохранительными ведомствами проводятся профилактические мероприятия»,— сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. Более подробно комментировать ситуацию в ведомстве отказались.

Сегодня, 20 сентября, утром в соцсетях появились фото и видео с большим скоплением силовиков в Ростове-на-Дону. По сообщениям местных жителей, из-за множества спецмашин в районе улицы Оганова образовалась пробка.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону