В Курганской области сотрудника автодорожного надзора будут судить за взятки

Завершено расследование уголовного дела о получении взяток бывшим и действующим сотрудниками территориального отдела государственного автодорожного надзора по Курганской области и директором учебного центра. Материалы передали на рассмотрение в суд, сообщают в региональном управлении СК России.

Как считает следствие, в 2019 году инспектор территориального отдела Госавтодорнадзора подыскивал водителей, перевозивших опасные грузы, с истекающим сроком свидетельств на право на перевозки опасных грузов. Он предлагал им за взятки в 15-25 тыс. руб. получить необходимое для работы свидетельство без прохождения необходимого обучения, гарантируя сдачу соответствующего экзамена.

В состав преступной группы инспектор вовлек директора одного из центров дополнительного образования Кургана. Его роль заключалась в выдаче фиктивных свидетельств о прохождении обучения. Также в преступной схеме участвовал сотрудник регионального отдела Госавтодорнадзора, который выступал секретарем комиссии по приему экзаменов и незаконно ставил взяткодателям положительные оценки.

Всего водителям было незаконно выдано 15 свидетельств. За это участники группы получили от них взятки на общую сумму 260 тыс. руб.

«Уголовные дела в отношении 15 водителей, обвиняемых в даче взяток сотруднику территориального отдела государственного автодорожного надзора по Курганской области, также направлены в суд для рассмотрения по существу»,— дополняют в региональном управлении СКР.

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