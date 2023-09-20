«Пермалко» отказалось от заявки на регистрацию товарного знака «Сердце Пармы»

АО «Амбер Пермалко» отзывает заявку на регистрацию товарного знака «Сердце Пармы». Об этом свидетельствует заявление, опубликованное на сайте производителя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«АО “Амбер Пермалко” приняло решение об отзыве заявки на регистрацию товарного знака “Сердце Пармы”, поданной в Федеральную службу по интеллектуальной собственности. Мы высоко ценим творчество Алексея Иванова, сожалеем, что заявка вызвала такой резонанс у общественности, и поэтому мы приняли решение отозвать эту заявку»,— написано в заявлении компании.

Напомним, 14 августа АО «Амбер Пермалко» подало в Федеральную службу по интеллектуальной собственности заявку на регистрацию товарного знака «Сердце Пармы» для выпуска алкогольной продукции.

Ранее сеть ювелирных салонов «Сереброника» также отказалась от использования товарного знака «Сердце Пармы». Продюсер писателя Алексея Иванова Юлия Зайцева обвинила «Серебронику» в неправомерной регистрации товарного знака «Сердце Пармы» и пообещала инициировать судебные разбирательства. В заочной полемике с Юлией Зайцевой Андрей Саламатин заявил о законности регистрации товарного знака, при этом пообещав не брать деньги с писателя Алексея Иванова за использование названия «Сердце Пармы». Вскоре после этого, однако, «Сереброника» отозвала коллекцию с названием «Сердце Пармы».