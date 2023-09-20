Регионы Сибири возглавили рейтинг субъектов с наибольшими выбросами в атмосферу

Несколько регионов Сибири стали лидерами в рейтинге по итогам 2022 года по общему объему выбросов загрязняющих веществ предприятиями в атмосферу, сообщает FinExpertiza. Так, первое место среди всех субъектов России занял Красноярский край (2,63 млн т за год, или 15,3% от всех промышленных выбросов страны), второе Кемеровская область (1,59 млн т, или 9,3%). Заметно меньше годовая масса выбросов в Иркутской области (739,3 тыс. т, или 4,3%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

На долю Новосибирской области приходится 1,2% (всего 197 тыс. т за год), Омской области 1% (164 тыс. т за год).

Минимальный тоннаж выбросов приходится на Республику Хакасия (107 тыс. т или 0,6%), Алтай (7,7 тыс. т или 0,04%) и Тыву (9,1 тыс. т или 0,05%).

Хотя в целом по стране промышленные выбросы за минувший год несколько сократились, в отдельных регионах предприятия существенно увеличили негативное воздействие на атмосферу. Высокую динамику показала Тыва (+26,3%).

В целом в 2022 году российские предприятия выбросили в атмосферу 17,17 млн т вредных веществ, что на 0,2% ниже уровня постковидного 2021 года и на 0,7% – допандемийного 2019-го. «Снижение вредных выбросов со стороны промышленности при одновременном росте числа предприятий-эмитентов стало возможным благодаря строительству новых и модернизации действующих очистных установок и совершенствованию технологических процессов. На экологизацию производства компании в 2022 году направили около 680 млрд руб., что позволило сократить генерацию вредных выбросов в атомосферу почти на один миллион тонн», – комментирует президент FinExpertiza Елена Трубникова.

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Лолита Белова