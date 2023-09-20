В Башкирии начали проектировать основные объекты по обращению с ТКО

По проектам строительства объектов обработки и захоронения ТКО в Краснокамском Дюртюлинском и районах ведется проектирование и выполняются изыскательские работы, сообщает пресс-служба правительства Башкирии со ссылкой на руководителя ППК «Российский экологический оператор» Дениса Буцаева.

«После завершения работ по согласованию градостроительной документации будет заключен договор аренды на земельный участок под строительство объектов, что позволит выйти на этап проведения государственной экологической экспертизы, определить предельную стоимость объекта и принять соответствующее решение по финансированию проекта», — рассказал Денис Буцаев. Для реализации проекта на территории Уфимской агломерации прорабатываются возможные варианты земельных участков.

Премьер-министр республики Андрей Назаров рассказал, что они совместно с Денисом Буцаевым «облетели и ознакомились с тремя возможными вариантами земельных участков для размещения современных комплексов». «По каждому участку отметили свои плюсы и минусы, обсудили технические вопросы и приняли решение, в каком направлении нам двигаться дальше»,— добавил Андрей Назаров.

Денис Буцаев предложил создать на территории региона экотехнопарк по глубокой переработке отходов. Премьер-министр поручил министерству природопользования и экологии республики детально проработать предложение. Общая мощность сортировки на объектах составит 605 тыс. т ТКО в год. Планируется построить три объекта до конца 2025 года.

Как сообщал «Ъ-Уфа», правительство Башкирии заключило три концессионных соглашения по строительству комплексов обращения с ТКО в Краснокамском, Дюртюлинском районах и возле Уфы с дочерними компаниями группы «ВИС» — ООО «Русэкогрупп-Краснокамск» и ООО «Русэкогрупп-Дюртюлинский» и ООО «Русэкогрупп-Уфа». Общая стоимость проектов — 4,37 млрд руб., из которых 3,9 млрд руб. предоставит Российский экологический оператор в виде собственных облигаций.

Майя Иванова

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