Адвокат просит взыскать 500 тыс. рублей с Союза писателей Башкирии

Кировский райсуд Уфы назначил на 24 октября судебное заседание по рассмотрению иска адвоката Гарифуллы Япарова к Союзу писателей Башкирии о восстановлении в общественной организации, сообщил «Ъ-Уфа» истец. Он также просит, по информации пресс-службы суда, взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. руб.

Гарифулла Япаров был председателем ревизионной комиссии Союза писателей. Эту должность он получил на пять лет решением съезда в 2022 году. В июне текущего года правление организации аннулировало его участие в СП Башкирии. По мнению господина Япарова, к этому могла привести его «активная работа на посту ревизора».

Венера Хисамова

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