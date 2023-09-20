Житель Краснодара пострадал в результате аварии с трамваем

Житель Краснодара получил травмы, попав под трамвай. Об этом сообщает муниципальный центр управления краевого центра.

ДТП произошло на улице Ставропольской в районе кинотеатра «Болгария». Сообщается, что пострадавшему 20-летнему мужчине оказывают медицинскую помощь, пострадавший находится в сознании.

Авария привела к изменениям в маршруте движения трамваев №4, №5, №7, №8, №20 и №22, следовавших в сторону улицы Стасова. К настоящему времени движение указанных трамваев восстановлено в штатном режиме.

Анастасия Донскова

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