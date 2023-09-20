Мэрия Уфы изменила проект застройки участка возле Кошкиного леса

Мэрия Уфы одобрила подготовленный ООО «Специализированный застройщик “Стратег”» проект внесения изменения в ранее разработанные проекты планировки и межевания участка, ограниченного улицами Нуреева, Бабича, Сипайловской, бульваром Давлеткильдеева и границей Кошкиного леса. Постановление об этом подписал исполняющий обязанности главы городской администрации Сергей Кожевников.

Общая площадь территории планировки составляет 22,7 га. Изменения касаются участка, расположенного в северо-западной части квартала. На нем планируется построить жилой комплекс, состоящий из трех домов с 12-25 этажами и шести 25-этажек. Многоэтажки проектируются со встроенными паркингами. В жилом квартале предусмотрено размещение общеобразовательной школы на 1100 мест, детского сада на 300 мест, пятиэтажного паркинга и торгово-административного комплекса.

Планировка южной части территории осталась без изменений, там запланировано строительство еще одного ЖК — дома с секциями от 10 до 30 этажей, детского сада на 100 мест. На участке расположен гипермаркет «Лента».

Общий жилищный фонд составит 230,74 тыс. кв. м, а население квартала — 5844 человека. На территории будет построено 1856 машиномест.

В настоящее время на участке расположены индивидуальные жилые дома, которые будут снесены.

Как сообщал «Ъ-Уфа», ранее застраивать участок рядом с Кошкиным лесом планировало «Садовое кольцо». Компания достраивала проблемные дома «Госстроя» и получила участок в качестве оплаты. В «Садовом кольце» заявляли о намерении построить на территории два жилых комплекса, два детских сада на 100 и 175 мест и школу на 1 тыс. учеников.

Наталья Балыкова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте