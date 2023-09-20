Банк России: годовая инфляция в Прикамье превысила общий показатель по ПФО

Годовая инфляция в Пермском крае в августе 2023 года составила 4,8% после 3,9% в июле. Это ниже, чем по России в целом (5,2%), но выше, чем по Приволжскому федеральному округу (4,7%). Такие данные приводит Банк России.

Продовольственная инфляция в крае ускорилась из-за снижения урожая и сокращения предложений огурцов открытого грунта, что привело к их удорожанию. Ослабление рубля привело к росту цен на импортные фрукты: апельсины, бананы и лимоны. Рост затрат производителей на закупку импортных кормов и обслуживание оборудования стал причиной ускорения годового роста цен на свинину, мясо птицы и фарш.

В сегменте непродовольственных товаров увеличился годовой темп роста цен на подержанные импортные легковые автомобили. К этому привели рост потребительской активности и ослабление рубля. Удорожание нефтепродуктов на мировом рынке вызвало повышение оптовых цен на бензин и дизельное топливо и, как следствие, на моторное топливо в рознице.

Благодаря росту предложения услуг авиакомпаний и увеличению внутренних рейсов из аэропорта Пермь замедлился рост цен на авиаперелеты.