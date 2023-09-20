В Энгельсе завели уголовное дело после травмирования рабочего при взрыве газа

Следователи Энгельса Саратовской области завели уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью рабочего (ч. 1 ст. 143 УК РФ), сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По предварительным данным, 12 марта этого года в котельной одной из городских организаций произошла разгерметизация газового оборудования и «хлопок газовоздушной смеси». В результате произошедшего пострадал сторож.

«В качестве подозреваемого допрошен директор организации. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств», — говорится в сообщении.

Дарья Васенина

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