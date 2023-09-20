Власти Краснодара заявили о нехватке в школах 850 педагогов

Школам Краснодара не хватает 850 преподавателей. Об этом сообщают «Юга.Ру» со ссылкой на директора городского департамента образования Александра Звягинцева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Господин Звягинцев отметил, что педагогический вуз не успевает подготовить специалистов в необходимом количестве.

«В кадрах проблема сейчас и в районах. Поэтому студенты, которые заканчивают Славянский филиал или Армавирский педагогический, могут не приехать в Краснодар. Они нужны и там»,— отметил глава департамента образования Краснодара.

Важную роль при устройстве на работу в школу играет размер оплаты труда преподавателя, добавил Александр Звягинцев. При среднем размере зарплаты учителя в Краснодаре 42 тыс. руб., оклад молодого специалиста едва может достигать 25 тыс. руб.

В то же время для молодых учителей предусмотрен ряд поддерживающих выплат в качестве единовременного подъемного пособия, компенсации части затрат на аренду жилья, дополнительные выплаты участникам форумов и победителям конкурсов. В городе рассматривают возможность использования дополнительных мер поддержки в виде оплаты питания в школе и бесплатного проезда на городском транспорте.

Кроме нехватки учителей, школы Краснодара испытывают потребность в поварах, кухонных рабочих и техническом персонале.

Анастасия Донскова

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