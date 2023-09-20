На рынке мясоколбасной продукции Челябинской области уже активно присутствуют федеральные производители. В первую очередь, среди них Останкинский мясоперерабатывающий комбинат, Abi и Великолукский мясокомбинат. Это крупные предприятия, обладающие значительными ресурсами для медийного продвижения. Однако вытеснить местных игроков с регионального рынка они не смогут по ряду причин.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Федоров, генеральный директор мясоперерабатывающей компании «Ромкор»

Фото: предоставлено компанией «Ромкор» Сергей Федоров, генеральный директор мясоперерабатывающей компании «Ромкор»

Фото: предоставлено компанией «Ромкор»

Во-первых, локальные производители могут конкурировать с крупными российскими производителями из-за своего расположения. Так, за счет сокращения расходов на логистику у них есть возможность ставить более низкие отпускные цены на свою продукцию. Кроме того, слишком крупный масштаб федеральных производителей зачастую не позволяет им иметь собственную сырьевую базу — свинокомплексы, а необходимость закупать мясо у сторонних поставщиков обычно повышает себестоимость готовых изделий. Также местным игрокам играет на руку тот факт, что их продукция поступает на полки магазинов быстрее и дольше остается свежей — она демонстрируется на 3-5 дней больше и приносит торговым сетям меньше убытков от списания товаров.

Еще одна сильная сторона локальных производителей — близость к своим потребителям. Она обеспечивает быструю обратную связь, оперативное изменение рецептуры или ассортимента под запрос, знание вкусовых предпочтений своего клиента. К примеру, жители Челябинской области чаще возражают против вкуса кинзы в продукте, чем наши сограждане из южных регионов. И не будем забывать, что местные производители зачастую вызывают больше доверия, поскольку они находятся буквально на виду у своих потребителей. В некоторых локациях мясокомбинаты и вовсе являются градообразующими предприятиями.

При этом прихода новых крупных игроков на региональный рынок мясоколбасных изделий ждать не стоит в силу его ограниченной емкости и насыщенности. Сегодня для мясных производителей конкуренция — не главная проблема. Основным вызовом является кадровый голод. Отсутствие специального образования и демографические факторы создают дефицит профессионалов для нашей сфере — забойщиков, обвальщиков, жиловщиков и других работников. В связи с этим в отрасли становится все более значимыми грамотные подбор, адаптация и обучение кадров.

Кроме того, в связи с санкционными ограничениями крайне чувствительным остается вопрос поставок зарубежного оборудования, компонентов и ветеринарных медикаментов. Несмотря на то, что в России достаточно оперативно наладили выпуск запчастей и расходников достойного качества, позволяющих обслуживать имеющуюся технику, планировать расширение или модернизацию производства стало сложнее.

Сергей Федоров, генеральный директор мясоперерабатывающей компании «Ромкор»