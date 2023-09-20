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Обереги и 130 л варенья в печи сделали на Рябиновом фестивале в Ижевске

В столице Удмуртии сварили около 130 л варенья на Рябиновом фестивале в День оружейника. Мастерицы музея-заповедника «Лудорвай» приготовили его в печках, а получить варенье мог каждый участник мастер-классов и игровых станций. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

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Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

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Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Гостей фестиваля ждали различные мастер-классы, где можно было сделать оберег, смастерить рябину в технике пластилинография и квиллинг, а также поучаствовать в боулинге и рыжем баскетбол. Встречали участников мероприятия кафтанщики. Гости также могли изготовить сувениры из рябины в технике мокрого валяния «Гроздья рябины и украшения для цветочных горшков «Рябиновый цвет».

На протяжении всего праздника с концернами программами выступали творческие коллективы.

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