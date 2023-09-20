Арестант из Сызрани обвиняется в пропаганде экстремистского движения «АУЕ»

Житель Сызрани 1993 года рождения предстанет перед судом по обвинению в участии в деятельности признанного экстремистским и запрещенного в России сообщества «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что с октября минувшего по февраль текущего года обвиняемый, который находился в местном СИЗО за совершение кражи, пропагандировал деятельность указанной организации. В частности, он вел переписку на эту тему с заключенными в других камерах изолятора и искал единомышленников, чтобы склонить их к участию в деятельности сообщества, выяснили силовики.

В настоящее время утверждено обвинительное заключение по делу. Материалы переданы в суд.

Ранее заключенный самарской колонии был осужден за аналогичное преступление. Суд приговорил его к двум годам колонии строгого режима.

Георгий Портнов