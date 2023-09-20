В Энгельсе следователи добились устранения затопления подвала многоэтажки

Сотрудники отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР Саратовской области встретились с представителями УК «Покровск» и МУП «Энгельс-Водоканал» а также с жителями многоквартирного дома на ул. Смоленской, где затопило подвал, сообщила пресс-служба ведомства.

На прошлой встрече, которая прошла 8 августа, следователи поставили перед управляющей компанией задачу устранить затопление. Итогами проделанной работы стала замена всех канализационных выходных труб к колодцам.

Также следователи ответили на вопросы горожан о ходе расследования дела о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) в отношении сотрудников УК и МУП «Энгельс-Водоканал».

Дарья Васенина

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