В Курганской области годовая инфляция ускорилась до 5,1%

Годовая инфляция в Курганской области резко ускорилась. В августе она составила 5,1%, что почти на 2 процентных пункта больше, чем в июле (3,2%), сообщает пресс-служба Курганского отделения Уральского ГУ Банка России.

На ускорение инфляции в Зауралье, как и в целом по стране, повлияли ослабление рубля, рост затрат производителей и поставщиков, погода и повышение потребительской активности. Сильнее всего в Курганской области ускорился рост цен на продовольственные товары – до 4,8% в августе с 1,9% в июле. Так, из-за аномально жаркого лета снизился урожай огурцов открытого грунта, в результате сокращение предложения привело к росту цен. Из-за ослабления рубля стали расти быстрее цены на импортные фрукты – апельсины, лимоны и бананы. Кроме того, слабый рубль ускорил подорожание мяса из-за роста издержек производителей на импортные компоненты кормов и обслуживание иностранного оборудования.

Непродовольственная инфляция в августе увеличился до 3,9% после 2,06% в июле. На это повлияло ускоренное подорожание импортных автомобилей с пробегом из-за повышенного спроса на фоне возросших инфляционных ожиданий населения и ослабления рубля. Также зафиксировано подорожание мебели из-за увеличения издержек на импортную фурнитуру и оборудование.

В сфере услуг годовая инфляция в Курганской области замедлилась до 8,51% после 8,96% в июле. На это повлиял пересмотр нормативов накопления твердых коммунальных отходов и снижение тарифов на эту услугу.

В целом по России годовая инфляция в августе достигла 5,2% (в июле – 4,3%), в Уральском федеральном округе – 3,7% (2,8%).

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