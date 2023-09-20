Главный технолог Ленинградского зоопарка получил условный срок по делу о взятке

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга приговорил главного технолога Ленинградского зоопарка Александра Князева, признавшего вину в получении взятки на сумму почти в 1 млн руб. к семи годам лишения свободы условно и штрафу в размере почти 4,9 млн руб., сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Суд признал господина Князева виновным в двух эпизодах получения взятки (п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ) и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет условно с испытательным сроком 5 лет. Кроме того, сотрудник зоопарка должен будет выплатить штраф в размере 4 861 400 руб., а также его лишили права занимать руководящие должности в течение 8 лет.

В августе 2021 году Александр Князев, занимавший должности главного технолога СПб ГУП «Зоопарк», начальника отдела садово-паркового хозяйства, технологического отдела и отдела «Акватеррариум» предложил своему знакомому предпринимателю сделку. За покупку для технолога фотоаппарата NIKON D850 и аксессуаров к нему бизнесмену предлагалось стать поставщиком для нужд зоопарка.

Сумма покупки составила 472 280 руб. Через некоторое время после этого сотрудник зоопарка обратился к предпринимателю с похожим предложением — передать ему 500 тыс. руб. в обмен на выбор его ИП в качестве подрядчика. Однако бизнесмен действовал уже под контролем правоохранительных органов. Вскоре после этого господин Князев был задержан полицией.

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