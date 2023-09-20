Заместитель мэра Усолья-Сибрского пойдет под суд за взятки

Завершено расследование в отношении заместителя мэра Усолья-Сибирского. Его обвиняют в коммерческом подкупе (ч. 8 ст. 204 УК РФ), превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и получение имущества за помощь взяткодателю (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщает региональный СК.

Согласно версии следствия, обвиняемый, находясь на должности гендиректора ресурсоснабжающей организации, незаконно получил от контрагента более 1,1 млн руб. За это госслужащий заключал договоры на поставку горной породы и оказывал общее покровительство компании.

Также будучи уже заместителем мэра, он помог знакомой оформить ИП для работы в сфере похоронного бизнеса.

В дальнейшем фигурант предоставил ей право по изготовлению и копке могил и получать прибыль в ущерб интересам МУП «Сервисный центр». За 4 месяца был заключен 221 договор на захоронение более чем на 3 млн руб.

Помимо этого, в апреле текущего года обвиняемый получил 3 млн руб. За это чиновник обязался помочь ООО «МЦУ» с оформлением договор цессии долгов населения за услуги ЖКХ в размере более 16 млн руб.

Фигуранта задержали в мае 2023 года. В настоящее время дело передано в суд.

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Александр Киселев