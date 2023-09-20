Владимир Путин может посетить Пермь в октябре

Президент Российской Федерации Владимир Путин в октябре может приехать в Пермь. Об этом сообщает Ura.Ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Сейчас внутрипол готовит программу. Президенту хотят показать завод (или “Пермские моторы”, или “Мотовилихинский завод”), а также какой-нибудь из проектов к 300-летию Перми. Как вариант обсуждается посещение стройки нового здания художественной галереи»,— рассказал собеседник.

Источник сообщил, что президент может приехать на церемонию открытия или закрытия форума «Россия — спортивная держава», который пройдет 19–22 октября. Также возможен визит Владимира Путина на выставку «Оружие Победы» и на набережную.