«Большое политическое сражение»

Президент США Джо Байден с трибуны Организации Объединенных Наций обвинил Москву в развале системы глобального разоружения и нежелании прекращать конфликт на Украине. В итоге американский лидер призвал весь мир поддержать Киев. В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что прекращение зерновой сделки — угроза нового продовольственного кризиса. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что нынешняя сессия Генассамблеи обещает быть весьма интересной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Джо Байден упомянул Россию и Украину лишь в конце своего выступления с высокой трибуны Организации Объединенных Наций. Президент Соединенных Штатов говорил о мире во всем мире, о равных возможностях всех стран на пути к лучшей жизни. О том, что Совет Безопасности ООН необходимо реформировать — расширить число его постоянных членов — это требование времени. За климатом также нужно следить, а то мировой океан в один прекрасный день затопит весь земной шар.

Глава Белого дома коснулся проблемы ядерного разоружения: 50 лет все шло более-менее нормально, но сейчас мы видим крушение архитектуры мировой безопасности, и причина тому — действия Москвы. И только Россия несет ответственность за происходящее вокруг Украины, и только у нее есть возможность остановить боевые действия, но она этого не желает. Однако Запад подставит союзнику плечо. Речь прерывается — зал аплодирует. Не так чтобы весь, но уверенно и громко.

Президент Украины Владимир Зеленский явно польщен, его показывают крупным планом. Байден тем временем продолжает: приоритет Америки — единые для всех в мире правила игры и уважение прав человека.

К слову, практически одновременно на авиабазе Рамштайн, что в Германии, проходит очередное, 15-е по счету, заседание международной контактной группы по военной поддержке Киева. Главный вывод без конкретики — контрнаступление идет как идет, никто не говорил, что будет легко, все это противостояние не на один день.

Об этом, по сути, говорит и Джо Байден: поддержка Украины для Америки фактически дело принципа, поскольку, как было сказано выше, мир должен играть по правилам, которые Москва нарушает. И вот агентство Bloomberg сообщает со ссылкой на источники в G7 неутешительный прогноз: конфликт на Украине может затянуться еще на шесть и даже семь лет.

Еще хочется обратить внимание на выступление Реджепа Тайипа Эрдогана — президент Турции последовательный сторонник расширения Совбеза ООН — это во-первых. Во-вторых, по его словам, развал зерновой сделки — риск возникновения нового мирового кризиса. Кто в этом виноват, турецкий лидер так прямо не указал, возможно, потому что и так все должно быть понятно. И опять же все эти совпадения прямо в канун Генассамблеи — Азербайджан начинает антитеррористическую операцию в Нагорном Карабахе.

Не будем развивать разные конспирологические теории. Нынешняя сессия — большое политическое сражение, где у каждого свои интересы, которые в какой-то момент могут и совпасть. Налицо намерение оживить явно увядающую Организацию Объединенных Наций. Придать ей новый импульс. И тот, кто станет лидером в этом процессе, тот и выиграл — за это идет борьба. Результат пока неочевиден.

Между тем, как сообщает агентство ТАСС, российская делегация добирается в Нью-Йорк сложным маршрутом в первую очередь из-за козней бывших партнеров.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".