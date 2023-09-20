Ремонт гостиницы ШОР по биатлону в Уфе обойдется в 70 млн рублей

Спортивная школа олимпийского резерва по биатлону Башкирии по итогам аукциона заключила контракт на текущий ремонт гостиницы с ООО «Вентсервис», сообщается на сайте госзакупок. Цена контракта составила 70,4 млн руб., почти на 12% меньше начальной цены (около 80 млн руб.). Второй участник аукциона готов был исполнить его за 74,4 млн руб. (дисконт — около 7%).

Работы необходимо провести до декабря. Подрядчик должен, в том числе, уложить керамогранит и ламинат, облицевать стены глазированной плиткой, потолки — ячеистой плиткой, провести ремонт водо-и электроснабжения.

Гостиница комплекса «Биатлон» — четырехэтажное здание с номерами на 170 человек, расположенное на улице Комарова, 1.

ООО «Вентсервис» зарегистрировано в апреле 2013 года в Нефтекамске. Владельцем является Эльвир Рахматуллин. Компания занимается санитарно-техническими работами, монтажом отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. Выручка в 2022 году составила 320,7 млн руб., чистая прибыль — 1,5 млн руб.

Майя Иванова

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