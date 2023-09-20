На трассе М5 Урал произошло смертельное ДТП с участием большегрузов

На 178 км трассы М5 Урал «Екатеринбург-Челябинск» произошло смертельное ДТП с участием двух большегрузов, сообщили в ГИБДД по Свердловской области. По предварительным данным, там столкнулись грузовой автомобиль «Мерседес» и КАМАЗ. Отмечается, что КАМАЗ ехал в попутном направлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Свердловской области Фото: ГИБДД Свердловской области

Водитель «Мерседеса» скончался в машине скорой помощи, второму водителю понадобилась помощь врачей. По данному факту органы внутренних дел проводят расследование.

Движение транспорта в сторону Челябинска, где случилась авария, было организовано в одну полосу.

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