Руслана Габбасова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Судья Советского райсуда Уфы Азалия Шакирьянова оштрафовала на 45 тыс. руб. бывшего участника организации «Башкорт» (признана экстремистской и запрещена) Руслана Габбасова (внесен Минюстом в список физлиц – иностранных агентов) за публикацию в своем Telegram-канале сообщения о лидере башкирского национально-освободительного движения Заки Валиди без соответствующей маркировки (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ). Об этом «Ъ-Уфа» сообщили в пресс-службе райсуда.

Руслан Габбасов в судебном заседании не участвовал. Осенью 2021 года он уехал из России. Через год Минюст России внес его в список физлиц-иноагентов.

Венера Хисамова

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