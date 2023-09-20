Мэрия Челябинска одобрила изменения в проект застройки Каширинского рынка

Администрация Челябинска утвердила изменения в проект планировки территории для строительства микрорайона на месте Каширинского рынка. Документ об этом опубликован на сайте мэрии.

Жилой комплекс с подземной и надземной парковками планируется построить в границах улиц Братьев Кашириных, Игнатия Вандышева, Ижевской и восточной границы гаражного кооператива «Таганай». Согласно пояснительной записке, в ЖК изменятся параметры одного из домов. Площадь застройки объекта увеличится с 5 до 5,3 тыс. кв. м. Общая площадь квартир в доме вырастет с 35,7 тыс. кв. м до 37,1 тыс. кв. м, а на его подземной автостоянке станет 172 машино-места вместо 158.

Общая площадь жилого комплекса составит более 110 тыс. кв м. Он будет включать в себя дома высотой от 7 до 23 этажей с оригинальными планировками квартир, сквер и дворы с отсутствием автомобилей на придомовой территории. Рядом с жилым кварталом планируется возвести детский сад и школу.

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