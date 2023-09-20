В Ярославской области вырос объем загрязняющих выбросов в атмосферу

В Ярославской области объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 2022 году вырос по сравнению с предыдущим годом на 513 тонн или 0,6%. Об этом говорится в исследовании аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Данные основаны на статистической отчетности Росприроднадзора по форме 2-ТП (воздух), которую сдают предприятия, осуществляющие выбросы в атмосферу свыше 10 тонн в год или 5-10 тонн веществ 1 и 2 классов опасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ТЭЦ в Ярославле

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ ТЭЦ в Ярославле

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Всего в 2022 году такие предприятия Ярославской области выбросили в воздух 87072 тонны загрязняющих веществ (86559 тонн в 2021 году). При этом выросло число предприятий, осуществляющих значительные выбросы — на 29,8%, до 1527 (1176 годом ранее).

В целом в России выбросы вредных веществ в воздух, напротив, сократились на 0,2% при общем росте числа предприятий-загрязнителей. Эту тенденцию аналитики компании объясняют строительством и модернизацией очистных установок.

Антон Голицын