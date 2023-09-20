В Челябинской области ФСБ задержала хакера, продававшего информацию в Telegram

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области пресекли очередное киберпреступление. Возбуждены уголовное дела в отношении жителя региона, похищавшего закрытую компьютерную информацию, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

По версии следствия, южноуралец с помощью программного обеспечения, предназначенного для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации, незаконно получал доступ к личным кабинетам от интернет-сервисов, в том числе госучреждений и банковских систем. Затем хакер «распространял» эти данные за денежное вознаграждение в мессенджере Telegram, сообщает УФСБ России по региону.

В отношении южноуральца возбуждены два дела: по ч. 1 ст. 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации) и ч. 2 ст. 273 УК РФ (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ).

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте