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Приговор по делу бывшего замглавы Дзержинского района огласят 25 сентября

Суд огласит приговор по делу экс-заместителя главы Дзержинского района Николая Ракинцева 25 сентября. Об этом сообщает газета «Звезда».

Во время сегодняшнего заседания господин Ракинцев на последнем слове заявил, что свою вину не признает, и попросил освободить его из-под стражи.

Николай Ракинцев был задержан сотрудниками СУ СКР по Пермскому краю в декабре прошлого года после обысков в администрации Дзержинского района. По версии следствия, преступление он совершил при распределении средств на благоустройство, которые были выделены в рамках ФП «Формирование комфортной городской среды». В рамках программы планировалось благоустройство дворовой территории дома по ул. Подлесной, 17, который находится в управлении ООО «ПМУП ГКТХ». В отношении господина Ракинцева по материалам оперативников подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий). В мае СУ СКР по Пермскому краю закончил расследование.

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