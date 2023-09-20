Глава краевого АИР станет экономическим вице-мэром

Гендиректор Агентства инвестиционного развития (АИР) Пермского края Яна Фурман возглавит финансово-экономический блок Перми. По данным «РБК-Пермь», на должности замглавы она будет курировать департаменты экономики и промышленной политики, планирования и мониторинга, управление муниципального заказа, а также департамент финансов администрации города. Сейчас и. о. замглавы блока является начальник департамента финансов Вера Титяпкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: youtube.com Фото: youtube.com

В минэке края, который курирует работу АИР, информацию о переходе в мэрию госпожи Фурман не комментируют. Яна Фурман считается членом команды нового главы Перми Эдуарда Соснина, ранее возглавлявшего минэк.

О том, что Яна Фурман перейдет в пермскую мэрию, «Ъ-Прикамье» сообщил в начале сентября. Также «Ъ-Прикамье» сообщал, что новым замглавы по социальным вопросам станет замминистра тербезопасности края Екатерина Мальцева, новым замглавы по вопросам общественной безопасности — начальник департамента ОБ Андрей Туров, новым замглавы по вопросам внутренней политики — замглавы Кирова Сергей Трошков.