Реставрация памятника Салавату Юлаеву начнется после празднования 450-летия Уфы

Памятник Салавату Юлаеву, установленный на одноименной площади в Уфе, снимут для реставрации после проведения мероприятий, посвященных 450-летию Уфы в 2024 году. Об этом, по данным «Башинформа», заявил глава Башкирии Радий Хабиров на встрече с представителями Общественной палаты, региональных ОНФ и СПЧ.

«Мы не будем трогать памятник Салавату Юлаеву до проведения юбилейных мероприятий, посвященных 450-летию Уфы. Работы начнем только после проведения всех экспертиз, и реставрация памятника начнется не раньше 2024 года. Также мы предпримем меры для улучшения основания. Предположение, что ремонт памятника — способ его убрать, — это кощунство»,— отметил глава региона.

Памятник Салавату Юлаеву является объектом культурного наследия федерального значения. Он был открыт в ноябре 1967 года.

Как сообщал «Ъ-Уфа», проект по сохранению памятника получил положительную оценку государственной историко-культурной экспертизы, которая установила, что «в настоящее время под воздействием внешних факторов скульптура и ее конструктивная часть находятся в недопустимом и аварийном состоянии».

Проект, в частности, предусматривает сохранение облика скульптуры с восстановлением утраченного элемента упряжи — сердечника и перекраску памятника: изначально он был темно-серым (черным), но в последнее десятилетие его перекрасили в зеленый цвет.

Летом 2020 года, после внеплановой проверки Башкультнаследия мэрию Уфы оштрафовали на 200 тыс. руб. за ненадлежащее состояние памятника Салавату Юлаеву.

Венера Хисамова

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