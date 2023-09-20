«Евраз ЗСМК» реконструирует коксовую батарею за 25 млрд рублей

«Евраз ЗСМК» реализует проект по реконструкции коксовой батареи №2. В результате будут созданы новые мощности по производству металлургического кокса влажностью 6% в объеме 750 тыс. т в год, сообщает пресс-служба компании. Инвестиции в проект составят около 25 млрд руб.

«Производство дополнительных объемов кокса скажется на себестоимости чугуна», – прокомментировал вице-президент Евраза, руководитель дивизиона «Сибирь» Павел Синяев.

Проект предусматривает также модернизацию сопутствующих инфраструктурных объектов: цеха улавливания химических продуктов, участков тушения и рассева кокса, оборудования энергетического хозяйства. Получить первый кокс с новой батареи предприятие планирует в 2024 году, все работы завершатся в 2025 году.

Евраз ЗСМК» — крупнейшее в Сибири предприятие по производству стали. Общая производительность сталеплавильного производства завода составляет 8 млн т в год

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Лолита Белова