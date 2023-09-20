В Тюменской области мужчину осудили за сексуальную связь с 12-летней девочкой

В Тюменской области 40-летнего мужчину отправили в колонию за сексуальную связь с 12-летней девочкой, сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. По данным пресс-службы, Викуловский районный суд региона признал сельчанина виновным в совершении развратных действий без применения насилия (ч.2 ст. 135 УК РФ) и половом сношении с подростком не достигшим 16-ти лет (ч. 3 ст. 134 УК РФ).

Из материалов уголовного дела следует, что зимой 2023 года мужчина познакомился в интернете познакомился с 12-летней девочкой и начал с ней систематически общаться. На ее день рождения он пообещал подарить ей мобильный телефон и предложил встретиться, но на встречу девочку не отпустила мама. Тогда мужчина предложил ей увидеться на свой день рождения. 9 февраля он приехал на такси к ребенку и они поехали к нему домой, где он и совершил преступления.

«В судебном заседании подсудимый признал вину только в совершении развратных действий, так как, с его слов, "он привязался к Даше (имя изменено — "Ъ-Урал") и они полюбили друг друга"»,— рассказали в пресс-службе.

В итоге мужчину отправили в колонию общего режима на восемь лет, с ограничением свободы на срок два года. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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