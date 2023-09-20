УФАС заведет дело из-за нарушений на торгах по реконструкции депо в Челябинске

Управление ФАС России по Челябинской области подтвердило нарушения при проведении аукциона на разработку проекта для реконструкции трамвайного депо №1 в региональном центре. Заказчику – казенному учреждению «Организатор перевозок Челябинской области» выдано предписание с требованием скорректировать конкурсную документацию, также ему грозит административная ответственность, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

По результатам внеплановой проверки, проведенной по жалобе ООО «Проектный институт транспортной инфраструктуры и промышленности» (Москва), Челябинской УФАС выявило нарушения при установлении требований к содержанию и составу заявки, к порядку ее обеспечения участниками, а также при описании объекта закупки. Кроме того, заказчик не указала обязательное требование к участникам – членство в саморегулируемой организации в области инженерных изысканий.

После внесения изменений в конкурсную документацию Организатор перевозок Челябинской области сможет продолжить процедуру определения поставщика. За нарушение законодательства о контрактной системе заказчика привлекут к административной ответственности.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», начальная цена закупки на разработку проектной документации для реконструкции трамвайного депо №1 составляет 9,35 млн руб. Подрядчик должен обследовать трамвайную инфраструктуру, составить предварительную концепцию проекта, включающую архитектурно-планировочные и инженерные решения. Работу планировалось завершить до конца этого года.

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