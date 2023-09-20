Синоптики предупредили о росте рисков возникновения лесных пожаров в Крыму

В ближайшие дни в Крыму ожидается чрезвычайно высокий уровень пожарной опасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

Риски возникновения пожаров сохраняются в Крыму и нескольких регионах ЦФО до конца текущей недели.

«Нужно очень осторожно обращаться с огнем на пикниках. В Республике Коми будет чрезвычайный уровень, там не ожидается осадков и до плюс 27 градусов»,— цитирует издание заявление господина Вильфанда.

Аналогичная ситуация складывается в Краснодарском крае, Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Томской, Иркутской, Ульяновской областях и других регионах РФ.

Анастасия Донскова

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